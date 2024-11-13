بترانيم ميلادية.. الأميرة كيت ستستأنف أنشطتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود كيت أميرة ويلز البريطانية بأبرز ظهور لها في الفعاليات الملكية الشهر المقبل منذ تشخيصها بالسرطان إذ ستستضيف قداس ترانيم عيد الميلاد السنوي في كنيسة وستمنستر بلندن.

ولم تظهر كيت، زوجة الأمير وليام وريث العرش، للعامة إلا في مناسبات قليلة بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة في البطن في يناير/كانون الثاني، ثم تلقيها دورة من العلاج الكيميائي الوقائي عندما كشفت الفحوصات لاحقاً عن إصابتها بالسرطان.

وسيكون القداس، الرابع الذي تنظمه كيت، أول فعالية ملكية ضخمة تستضيفها بنفسها.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها في قصر كينزنغتون أن “قداس هذا العام يمنح فرصة للتأمل في أهمية الحب والتعاطف ومدى حاجتنا لبعضنا البعض خاصة في أصعب أوقات حياتنا”.

وستكون الأميرة وأفراد آخرون من العائلة المالكة ضمن 1600 شخص يشاركون في قداس وستمنستر تحت عنوان “معاً في عيد الميلاد”.

وسيتضمن الحدث، الذي ستبثه قناة آي.تي.في البريطانية عشية عيد الميلاد، عروضاً للمغنيين بالوما فيث وأوليفيا دين وغريغوري بورتر.