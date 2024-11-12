شكرا لقرائتكم خبر عن شاذلى فرح يكشف تفاصيل ورشة الكتابة للطفل بمهرجان الطفل العربى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الكاتب والمخرج شاذلي فرح ورشة في الكتابة المسرحية للأطفال خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، دورة الراحل عبد المنعم مدبولي، والذي يرأسه الدكتورة داليا همام.

وكشف فرح خلال تصريح لـ"الخليج 365" عن تفاصيل الورشة، حيث قال: "فكرة الورشة ستكون قائمة على كيفية التعرف على الموهبة إذا كانت لدى الطفل أم لا، وكذلك كيفية العمل عليها حتى يتم تطويرها، وخلال الورشة يتم إعطاء فكرة عامة عن الكتابة بشكل عام، وبشكل خاص الكتابة للمسرح، بالإضافة للتدريب على الخيال".

وأكد الكاتب شاذلي فرح، أن الكتابة لدى الأطفال تكمن صعوبتها في تحديد الموهبة، وعموما الكتابة للطفل تعتبر من أصعب الكتابات لأنك من الصعب أن تقنع طفلاً بسبب احتياجه الدائم لوجود مبرر لكل شيء، كما لا بد أن يعتمد النص المسرحي المكتوب خصيصاً للطفل على الإبهار على مستوى الفكرة والشخصيات والأحداث.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، ويقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.