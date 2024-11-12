مصطفى قمر يكشف عن تأثره بمايكل جاكسون

تحدث مصطفى قمر عن رفضه المشاركة في حفلات غنائية تحت عنوان "التسعينات"، مؤكداً أنه يرفض هذا التصنيف، وأن نجاحاته مستمرة حتى الآن، كما كشف عن تأثره بالفنان العالمي مايكل جاكسون.

حل الفنان مصطفى قمر ضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وقال خلال الحلقة إن نجاحاته مستمرة حتى اليوم، ولم تتوقف في فترة التسعينيات، حيث قال إنه تأثر بألحان بليغ حمدي، وفن عبد الحليم حافظ وفيروز، لافتاً إلى أن هذه الأسماء الرنانة في عالم الفن والموسيقى شكلت وجدانه الفني صغيراً.

كما كشف أنه تأثر بالفنان العالمي مايكل جاكسون، حيث إنه لا يحرص على غزارة إنتاجه من الأغنيات المصورة بطريقة الفيديو كليب، قائلاً: "مكانش بيصور أغنية غير لو فيها حاجة مختلفة، الأغنية فيها شغل جرافيك وفيها خيال".

وتابع: "الموضوع مش إني كل أسبوع أنزل أغنية سنجل، الأغاني دي كلها هتروح، ولو أنا عايز أجمع فلوس ممكن أعمل بيزنيس، إنما في الفن الفلوس مش الهدف الأول".

فيما بيّن أنه قدم أغنية "شنكلوه" في الألفينيات متأثراً بموسيقى التويست والروك أند رول للفنان إلفيس بريسلي.

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