شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لطفى عبود فى رقم سرى: أى حد يبقى مشهور لكن مش أي حد يكون حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنان صدقى صخر بشخصية المحامى لطفى عبود خلال أحداث مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب توبه، حيث من المعروف عن لطفى عبود من الجزء الأول أنه محامى شريف وله رصيد كبير من الأمانة، ولذلك أطلق بعض النصائح الموجه من خلال حديثه مع المحامى زميله مصطفى جاويش عن إحدى القضايا قائلاً: أي حد يقدر يكون مشهور ومعروف من خلال الترند، لكن مش أي إنسان يقدر يكون حقيقى وصداق وعنده مبادئ.



صدقى صخر

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.