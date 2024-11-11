الموسيقار هاني فرحات يعقد قرأنه علي دنيا جمعة بحضور نجوم الفن والثقافة والرياضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - عقد الموسيقار هاني فرحات قرانه على البروديوسر والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع.

عقد القران فضيلة الشيخ د. عمرو الورداني، والحفل حضره نجوم الثقافة والمجتمع في مقدمتهم وزير الثقافة د. أحمد هنو ووزيرة الثقافة الأسبق الفنانة إيناس عبد الدايم، والفنانون عمرو دياب، كريم عبد العزيز، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش أحمد حلمي، تامر عاشور، مي فاروق منة شلبي، فريق واما، رامي جمال والمخرج طارق العريان والمنتجين محمد حفظي، وممدوح السبع ومن الرياضيين حازم امام، أحمد شوبير، أيمن يونس، محمد عبد المنصف، أحمد فتحي.

مراسم عقد القران أقيمت بعد خطوبة استمرت 7شهور عقب قصة حب قصيرة توجت بالارتباط وسوف يقيم الموسيقار هاني فرحات حفل زفاف ضخم بعد إجازة عيد الفطر يحضره كل محبيه في الوطن العربي.

ويعيش الموسيقار هاني فرحات تألق فنية ضخمة خلال هذا العام على المستويين العربي والعالمي تولي قيادة الأوركسترا لمعظم نجوم السوبر ستار في العالم العربي في كل الفعاليات الفنية بمختلف الدول العربية كما قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية كأول موسيقي عربي يسند إليه هذه المهمة كما يستعد للعديد من العديد من الحفلات الضخمة خلال الشهور القادمة، وكان المستشار تركي آل الشيخ قد هنأ العروسين عبر حسابه على فيس بوك متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة".

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