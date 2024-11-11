أحمد السقا يكـ شف أسرار عن حياته الشخصية والمهنية ويتحدث عن مشاريعه الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - كسف الممثل المصري أحمد السقا مستعرضاً محطات من حياته الشخصية والمهنية، حيث تحدث السقا عن بداياته الفنية، مشيرًا إلى العلاقة القوية بين والده والممثل عادل إمام، الذي شجعه وتنبأ بنجوميته منذ صغره.



تحدث السقا، لأول مرة عن أسباب نزوله القبور عند دفن الموتى، وحرصه على هذه العادة عند دفن الفنانين أصدقائه، حيث كشف أنه اعتاد على ذلك منذ مرحلة الثانوية العامة، حيث اضطر لنزول القبر حينها، وتوالت الظروف تباعاً جعلته يُكرر هذا الأمر.

وعن دفن الموتى، قال السقا، إن كل جثمان له أسلوب خاص في الدفن حسب طريقة وفاته، مشيراً إلى أنه يتدخل حال الطلب منه، ولا يفرض نفسه في هذا الأمر.

وعلق على دخول ابنه ياسين عالم التمثيل، مؤكدًا أنه يعتمد على جهوده في هذا المجال، فيما يعمل باقي أبنائه خارج الوسط الفني، إذ يهوى حمزة رياضة الجو جيتسو، وتعمل نادية في مجال الموضة، وعن مشاريعه الفنية المقبلة، بدأ السقا تصوير فيلم "أحمد وأحمد" مع أحمد فهمي، ويستعد أيضًا لرمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يشاركه فيه طارق لطفي، وزينة، وفيفي عبده.

وكانت تلك التصريحات خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج "ضيفي"، حيث كشف أسراراً حول حياته الشخصية والمهنية.