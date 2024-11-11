بلوك رياضي رائع..رشاقة الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان سيبيل بو شعيا تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا الجمهور بإطلالتها الأخيرة من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها اثناء ممارسة الرياضة في الجيم، و إستعرضت رشاقة جسمها من خلال إطلالة رياضية حيث كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الأبيض من دون أكمام مع سروال ضيق باللون الأزرق، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



و في وقت سابق، ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.

وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.

