شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 2 تكشف مصير شخصية رضوى بطلة صوت وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل رقم سرى والذى يقدم ضمن سلسلة صوت وصورة، على قناة dmc، حيث يعرض العمل من السبت للأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء، عن مصير رضوى الشخصية التي جسدتها النجمة حنان مطاوع، فى الجزء الأول من مسلسل صوت و صورة وحصلت على براءة من قضية اتهامها بالقتل، ونشأت قصة حب بينها وبين لطفى عبود "صدقى صخر" المحامى الذى دافع عنها.

وفى مشهد في أحداث الحلقة الثانية تواجه طليقة المحامى لطفى عبود عن سلبيته لأنه ترك رضوى تسافر إلى الخليج مع ابنتها وتزوجت في الخارج، وذلك بسببه لأنه لم يأخذ خطوة تجاهها ويصرح بحبه لها فقررت أن تسافر إلى الخارج وتترك البلد.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

يذكر أن مسلسل صوت وصورة قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وناقش مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.