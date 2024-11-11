شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز: أود تقديم الأوسكار لكنني أعمل على فيلم جديد مع هيو جاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى رايان رينولدز أنه يعمل على فيلم جديد، سيقوم ببطولته مع زميله الفنان هيو جاكمان، ولكنه غير مرتبط بـ شركة مارفل.

وذلك بعد سؤاله عما إذا كان يرغب في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار يومًا ما، أجاب رينولدز مؤكدًا: "سيكون حلمًا أن أفعل ذلك يومًا ما، لكنني أكتب فيلمًا لنفسي، وجاكمان، وهذا كل ما يمكننى الكشف عنه".



رايان رينولدز وهيو جاكمان

فى نفس السياق كشف النجم العالمى هيو جاكمان أنه قبل دوره في فيلم Deadpool & Wolverine الجديد من إنتاج شركة مارفل دون إخبار وكيل أعماله، حيث تحدث جاكمان في أحدث مقابله معه عن كيف جاءت الفكرة المركزية للفيلم، والتى ترى أن النجم العالمى رايان رينولدز يجتمع مجددًا مع جاكمان بعد فيلم X-Men Origins: Wolverine لعام 2009، "مثل صاعقة البرق" بينما كان يقود السيارة.

وصرح جاكمان قائلا: "بعد فيلم 2009، أدركت فى أعماقى أننى أريد أن أشارك في فيلم جديد مع رينولدز، ومنذ أن رأيت فيلم Deadpool، قلت لنفسي: "هاتان الشخصيتان يجب أن يجتمعا معًا".