شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس وأصالة يحييان حفلاً غنائيًا فى دبى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم ماجد المهندس، والنجمة أصالة حفلاً غنائيًا فى دبى، يوم 10 يناير الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت قد طرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وخاض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، وقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان" وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم، مشيراً إلى أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.