وفاة الممثل الأمريكي توني تود بطل فيلم Candyman

تفاصيل وفاة توني تود Tony Todd

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تُوفي الممثل الأمريكيبطل أفلام "Candyman ،Final Destination" أمس الأربعاء داخل منزله في كاليفورنيا، عن عمر ناهز الـ69 عاماً.وكانت قد أعلنت رئيسة وكالة "Defining Artists" دي دي بيندر، والتي كانت تتولى أعمال الممثل الأمريكي توني تود Tony Todd، نبأ وفاة نجم السينما الأمريكية قائلة: "للأسف نؤكد وفاة عميلنا توني تود. خبر محزن للغاية". وبحسب موقع "Variety" فإن الفنان الأمريكي توني تود قد تُوفي في منزله بمدينة مارينا ديل ري، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

المسيرة السينمائية للممثل الأمريكي توني تود Tony Todd

يُذكر أن الفنان الأمريكي توني تود Tony Todd كان قد وُلد في 4 ديسمبر عام 1954 في واشنطن، وبدأ مسيرته الفنية والسينمائية منذ فترة الثمانينات، وكان قد اشتهر بمشاركته ببطولة سلسلة أفلام الرعب "Candyman" والتي بدأ عرض أول جزء منها عام 1992، واستمرت لما يُقارب العشرين عاماً، وتم عرض الجزء الأخير من سلسلة الأفلام عام 2021 من خلال فيلم "Candyman".كما شارك الممثل الأمريكي توني تود Tony Todd ببطولة المسلسل الأمريكي الشهير "Hercules: The Legendary Journeys" والذي تم عرضه عام 1995، كما حقق شهرة كبيرة من خلال مُشاركته ببطولة فيلم الرعب "Night of the Living Dead"، وطوال مسيرة فنية استمرت لما يتجاوز الخمسة والثلاثين عاماً، قدّم الفنان توني تود ما يتجاوز الأربعين فيلماً سينمائياً حقق من خلالها شهرة عالمية.