استبعاد أريانا غراندي ودوا ليبا عن جوائز غرامي ٢٠٢٥… اليكم التفاصيل

خرجت ترشيحات جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥، وكالعادة، أثارت نقاشات ساخنة بين محبّي الموسيقى.

في حين حصل فنانون مثل بيونسيه وتايلور سويفت على ترشيحات رفيعة المستوى، تم استبعاد آخرين مثل أريانا غراندي ودوا ليبا من الفئات الرئيسيّة، ما أشعل موجة من ردود الفعل العنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيطر ألبوم أريانا غراندي Eternal Sunshine على المخطّطات العالمية، ليصبح ألبومها السابع متصدّراً قائمة بيلبورد ٢٠٠ والمملكة المتحدة.

مع نجاحات مثل We Can’t Be Friends وYes, And، اللتين وصلتا إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100، حطّمت غراندي الأرقام القياسية، بما في ذلك حصدها لقب أول امرأة تحقّق ألبومين مع عدة ظهورات لأول مرة.

على الرغم من هذه الإنجازات، فشلت غراندي في تأمين الترشيحات في الفئات الأربع الكبرى: ألبوم العام، تسجيل العام، أغنية العام وأفضل فنان جديد.

ومع ذلك، حصل الألبوم على تقدير في فئات أخرى حيث تم ترشيح The Boy Is Mine لأفضل ألبوم Pop Vocal وأفضل أداء Pop Duo / Group، في حين حصلت اغنية Yes، And على إيماءة لأفضل تسجيل بوب راقص.

لكن الجمهور كان غير راض حيث امتلأت منصّات التواصل الاجتماعي بالتعليقات وكتب أحد المعجبين: “هذا الازدراء واضح جدًا. ما الذي حدث؟”

وغضب آخر قائلا: “حفل غرامي مزحة”. أشار الكثيرون إلى أن Eternal Sunshine كان أحد الألبومات الأكثر شهرة ونجاحًا تجاريًا لهذا العام، ما يجعل إغفاله أكثر حيرة.

كما فشل البوم ” Radical Optimism” للفنانة دوا ليبا، والذي صدر في مايو ٢٠٢٤، في الحصول على أي ترشيحات. هذا الألبوم كان قد تلقّى مراجعات رائعة وحقق تصنيفًا عالميًا.

أصيب المعجبون بالصدمة من استبعاد دوا ليبا التي سبق ووصفت مشروعها الأخير بأنه رحلة من المرونة، وقالت لمجلة Variety: “عندما تسوء الأمور، هناك دائمًا بعض الضوء في نهاية النفق”. ومع ذلك، لا يبدو أن أكاديمية التسجيل تسلط أي ضوء على جهودها هذا العام.

وفي ملاحظة أكثر إشراقًا، تتصدر بيونسيه المرشحين لهذا العام بحصولها على ١١ ترشيحًا مثيرًا للإعجاب، ما يجعلها الفنانة الأكثر ترشيحًا في تاريخ غرامي بإجمالي ٩٩ ترشيحًا.

حصل ألبومها “كاوبوي كارتر” على أول ترشيحاتها على الإطلاق في فئتّي موسيقى الكانتري وأمريكانا، إلى جانب فئات موسيقى البوب والراب التقليدية. وإذا فازت بيونسيه بجائزة ألبوم العام، فستكون أول امرأة ذات البشرة السوداء تحقّق ذلك في القرن الحادي والعشرين.

كما أثار كندريك لامار وبيلي إيليش وبوست مالون وتايلور سويفت ضجة بترشيحات متعددة. يكمل النجمان الصاعدان “سابرينا كاربنتر” و”تشابيل روان” تشكيلة متنوعة حيث يتنافسان في فئات تعكس نطاقًا واسعًا من الأساليب والمواهب الموسيقية.

على الرغم من الخطوات الكبيرة في مجال التنوّع، إلا أن جوائز غرامي لا تزال متخلفة في بعض المجالات حيث كانت الموسيقى اللاتينية- وهي النوع الذي تتزايد شعبيته بسرعة- ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ، كما هو الحال مع موسيقى البوب الكورية حيث تم استبعاد أعضاء BTS RM وJ-Hope وJimin، على الرغم من إطلاقهم لمشاريع فرديّة لاقت استحسان النقّاد.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥ سيتم بثه مباشرة في الثاني من شباط/فبراير من ساحة

Crypto في لوس أنجلوس، بليلة من الاحتفال والجدل حيث تتصارع صناعة الموسيقى مع مشهدها المتطوّر.

اليكم قائمة الترشيحات:

ألبوم العام

André 3000 – “New Blue Sun”

Beyoncé – “Cowboy Carter”

Billie Eilish – “Hit Me Hard and Soft”

Chappell Roan – “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli XCX -“Brat”

Jacob Collier – “Djesse Vol. 4”

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Taylor Swift – “The Tortured Poets Department”

تسجيل العام

The Beatles – “Now and Then”

Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone – “Fortnight”

أغنية العام

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Taylor Swift – “Fortnight” [ft. Post Malone]

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter -“Please Please Please”

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

أفضل فنان جديد

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter -“Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Chappell Roan -“Good Luck, Babe!”

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب

Gracie Abrams ft. Taylor – “Us”

Beyoncé Featuring Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Mine”

Lady Gaga & Bruno Mars -“Die With a Smile”

أفضل ألبوم راب

Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii – “Alligator Bites Never Heal”

Eminem – “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin – “We Don’t Trust You”

Cole – “Might Delete Later”

أفضل أداء راب

Cardi B – “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos – “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem – “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

أفضل ألبوم ريفي

Beyoncé – “Cowboy Carter”

Post Malone -“F-1 Trillion”

Kacey Musgraves -“Deeper Well”

Chris Stapleton – “Higher”

Lainey Wilson – “Whirlwind”

أفضل أداء ريفي منفرد

Beyoncé – “16 Carriages”

Chris Stapleton – “It Takes a Woman”

Jelly Roll -“I Am Not Okay”

Kacey Musgraves – “The Architect”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

أفضل ألبوم روك

The Black Crowes – “Happiness Bastards”

Fontaines D.C. -“Romance”

Green Day -“Saviors”

Idles -“TANGK”

Pearl Jam – “Dark Matter”

The Rolling Stones – “Hackney Diamonds”

Jack White – “No Name”

أفضل أداء روك

The Beatles – “Now and Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

Idles – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

أفضل ألبوم R&B

Chris Brown – “11:11 (Deluxe)”

Lalah Hathaway – “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye – “Algorithm”

Usher – “Coming Home”

أفضل أداء آر أند بي

Chris Brown – “Residuals”

Coco Jones – “Here We Go (Uh Oh)”

Jhené Aiko – “Guidance”

Muni Long – “Made for Me (Live on BET)”

SZA – “Saturn”