هكذا روّج صدقي صخر لمسلسله الجديد رقم سري 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - روّج الفنانلمسلسله الجديد "رقم سري"، وذلك تمهيداً لعرضه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانجمهوره ومتابعيه منشوراً عبْر حسابه على "إنستغرام" بشخصيته "لطفي عبود" بمسلسله الجديد "رقم سري"، وعلّق عليه قائلاً: "لطفي عبود المحامي بالنقض جاهز للقضية الجديدة. "رقم سري" بكرة على Dmc tv.. Watch it".

محمد يوسف

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