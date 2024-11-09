هكذا روّج صدقي صخر لمسلسله الجديد رقم سري 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - روّج الفنان صدقي صخر لمسلسله الجديد "رقم سري"، وذلك تمهيداً لعرضه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
تدور أحداث المسلسل حول فتاة في منتصف الثلاثينيات تُدعى ندى عشماوي، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل. ويتولى الضابط حسين محمود التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.
المسلسل من بطولة كلٍّ من: ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، نادين، أحمدالرافعي، رامي الطمباري. ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.
مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول، شارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع، كلٌّ من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين. وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.
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صدقي صخر يروّج لـ "رقم سري"شارك الفنان صدقي صخر جمهوره ومتابعيه منشوراً عبْر حسابه على "إنستغرام" بشخصيته "لطفي عبود" بمسلسله الجديد "رقم سري"، وعلّق عليه قائلاً: "لطفي عبود المحامي بالنقض جاهز للقضية الجديدة. "رقم سري" بكرة على Dmc tv.. Watch it".
https://www.instagram.com/p/DCHgWYFtBlP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCHgWYFtBlP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DCHgWYFtBlP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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الإعلان الرسمي لمسلسل "رقم سري"وكان قد أزيح الستار عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "رقم سري"- الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة"، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم نشر الإعلان الرسمي للمسلسل عبر حساب منصة Watch it بإنستغرام، وعلَّقت عليه كالتالي: "الإعلان الرسمي لمسلسل رقم سري قضية جديدة من عالم صوت وصورة قريباً على Watch it".
تدور أحداث المسلسل حول فتاة في منتصف الثلاثينيات تُدعى ندى عشماوي، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل. ويتولى الضابط حسين محمود التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.
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المسلسل من بطولة كلٍّ من: ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، نادين، أحمدالرافعي، رامي الطمباري. ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.
قصة "صوت وصورة"وقد ناقش مسلسل "صوت وصورة" مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.
مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول، شارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع، كلٌّ من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين. وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».