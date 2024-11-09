شكرا لقرائتكم خبر عن باميلا أندرسون تشيد بـ بيونسيه لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة الكندية باميلا أندرسون بالمغنية العالمية بيونسيه بعد أن أشادت المغنية بشخصية أندرسون في Baywatch في مقطع فيديو جديد، حيث شاركت الأخيرة مقطع فيديو جديد لأغنيتها "Bodyguard".

في الفيديو الرسمي لأغنية "Cowboy Carter" قامت بيونسيه بتكريم شخصية أندرسون C.J. Parker من سلسلة Baywatch.

يتضمن المقطع الذي يحمل عنوان "Beywatch" مشهدًا تطلق فيه بيونسيه مسدسًا، وينتهى الفيديو بتمني النجمة للمشاهدين "عيد ميلاد سعيد".

ارتدت بيونسيه شعرًا مستعارًا أشقرًا على طراز أندرسون في الفيديو، وارتدت ملابس السباحة الحمراء المميزة من المسلسل التلفزيوني الكلاسيكي.

كما شاركت بيونسيه صورة من الفيديو على إنستجرام، وعلقت عليها أندرسون قائلة "LOVE" مع رمز تعبيري على شكل قلب.