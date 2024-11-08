ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها.

وخطفت ياسمين الأنظار في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت وهي تضع المكياج، وتصفف شعرها، وتبرز جمالها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور ياسمين، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وأناقتها كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لها.

وعلى الصعيد الفني، تخوض ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب" والذي من المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة للحاق بموسم رمضان 2025، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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