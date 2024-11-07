في ذكرى وفاته.. تفاصيل قصة حب هيثم أحمد زكي وحورية فرغلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجىء على الرغم من صغر سنه وحالته الصحية الجيدة.

قصة حب هيثم أحمد زكي وحورية فرغلي

بعد رحيل هيثم أحمد زكي كشفت الفنانة حورية فرغلي عن العلاقة العاطفية التي جمعتهما لفترة قصيرة، وتحدثت بوضوح عن سبب انفصالهما قبل اتخاذ أي خطوة رسمية في ارتباطهما.

اللقاء الأول بين حورية فرغلي وهيثم أحمد زكي كانت أثناء التحضير لفيلم كف القمر، وأعجبت بشخصيته لأنه كان هادئاً وانطوائياً ويشبه شخصيتها كثيرا، وكانت تحاول التقرب منه كصديق فقط لأنه كان يمر في هذه الفترة بحالة حزن شديدة، لكنه أعجب بها وحاول الارتباط بها عاطفياً.



حورية فرغلي كانت غير متحمسة لهذه العلاقة كونها أكبر من هيثم بـ 6 سنوات، وكانت تشعر بأنها أكثر منه نضجاً، لكن نشأ الحب والإعجاب المتبادل بينهما، فبدأت قصتهما، وانتهت بعد فترة قصيرة جداً بسبب غيرة هيثم الزائدة، وفي أحد المواقف قام بسبها والتجاوز في حقها وقال لها "باي يا طنط"، ومنذ هذا الوقت انتهت علاقتهما بشكل نهائي، حتى أنهما لم يقوما بالسلام على بعضهما في المناسبات العامة.

إذا أعجبك الموضوع اقرأ أيضا فيديو: في ذكرى وفاته.. كيف تحدث هيثم أحمد زكي عن الوحدة التي تشابهت مع والده؟

رحيل مفاجىء لهيثم أحمد زكي

الجدير بالذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا بشكل مفاجىء في السابع من نوفمبر عام 2019، عن عمر يناهز 35 عاماً، ونعته حورية فرغلي بعد وفاته في منشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تغيبت عن وداعه وحضور مراسم جنازته.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»