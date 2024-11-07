أحمد عز يعلّق على تصنيف الفنانين.. ما قال عن الـ”نمبر وان”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق النجم أحمد عز على مسألة تصنيف الفنانين ومنح لقب “نمبر وان” للبعض، معتبراً أن الفن بطبيعته لا يحتمل هذه التصنيفات الفردية.

وقال عز في تصريحات صحافية على هامش تواجده في السعودية للتحضير لمسرحيته الجديدة التي ستُعرض في “موسم الرياض”: “ليس في الفن ترقيم”، مشيراً إلى أن جميع الفنانين يعملون كفريق واحد ولا يصح تصنيف أحدهم بأنه “نمبر وان” أو نمبر تو” أو غيره. وأضاف: “الفن عمل جماعي مثل لاعبي الكرة، المهم في النهاية أن يفوز الفريق ككل”، مؤكداً أن النجاح الفني لا يتحقق بالفردية، بل يعتمد على التعاون بين أفراد العمل الفني، من الممثلين إلى المخرجين وفرق الإنتاج، حيث يساهم كل فرد في نجاح العمل وتأثيره في الجمهور.

وأشار عز إلى أن كل ممثل يؤدي دوره بما يخدم القصة العامة للمسلسل أو الفيلم، وليس لتحقيق مجد شخصي، كما عبّر عن امتنانه لتعاونه مع مجموعة من الممثلين الموهوبين الذين يضيفون قوة الى العمل الفني، ويعزّزون فرص نجاحه.

ورداً على انتشار ظاهرة “نمبر وان” في الوسط الفني أخيراً، والتي أصبحت مثار جدل بين الجمهور وبعض الفنانين، رأى أحمد عز أن هذه الظاهرة قد تخلق حالة من التنافس غير الصحي وتُبعد الفن عن هدفه الأسمى، وهو تقديم رسالة تحمل مضموناً وأداء جماعياً يخدم العمل الفني ككل.