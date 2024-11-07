حنان مطاوع تشوق متابعيها لعملها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية حنان مطاوع، متابعيها عبر حسابها الرسمي، لشخصيتها الجديدة في مسلسلها الجديد "صفحة بيضا"، الذي بدأت تصويره خلال الأيام الماضية.

وشاركت حنان متابعيها، صورة شخصيتها في المسلسل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "صفحة بيضا... ضي".

تجسد حنان في المسلسل دور "ضي"، وهي سيدة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتحاول تخطيها مع تطوّر أحداث العمل.

مسلسل "صفحة بيضا" من بطولة الممثلين حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف وحسن العدل، تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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