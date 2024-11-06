سمرا بروح جديدة قريباً: “حبك جوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة سمرا بأغنيتها الأولى مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والتي حملت عنوان “حلوة الحياة” بلهجة مصرية، تستعد سمرا للتعاون مجددًا مع الشركة، ولكن هذه المرة بلهجة بيضاء.

الأغنية الجديدة تحمل عنوان “حبك جوي”، وهي من كلمات علي داوود وألحان علي سالم، وتم تسجيلها بحضور رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز” وبإشراف الموزع الموسيقي حسام البجيرمي في استوديو الفنان عبدالمجيد عبدالله في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية.

وعقب الانتهاء من التسجيل، تبدأ شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التحضيرات اللازمة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ليتم عرض العمل قريبًا على مختلف المنصات.