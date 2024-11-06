بالفيديو- روان بن حسين تخطف القلوب بإطلال رائعة زاهية الألوان

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين عيون الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شيك بغاية الاناقة، مرتدية فستان طويل وواسع بألوان زاهية ذات اكمام قصيرة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها، وإعتمدت تسريحة شعر بسيطة.



وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.

