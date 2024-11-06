عائشة بن أحمد تخوض بطولة هذا المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية في مسلسل "عين شمس"، الذي من المقرر ان يعرض في رمضان 2025، والذي يضم الممثل المصري أحمد مكي، وهو من تأليف هاني سرحان.



وكانت عبرت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها لإختيارها كعضو في لجنة تحكيم الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقرر إقامته من 13 إلى 22 تشرين الثاني الجاري. وأعلنت عن ذلك عبر حسابها الرسمي ، حيث أعربت عن فرحتها باختيارها للمرة الثانية، كاتبة : "سعيدة باختياري و للمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45".