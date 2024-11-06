من موسم الرياض .. محمد إمام يتحدث عن صحة والده

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الممثل المصري محمد إمام الجمهور على صحة والده عادل إمام، مؤكدًا خلال لقائه في موسم الرياض بالسعودية أن والده بخير قائلاً : "زي الفل ومفيش أي حاجة".



من جهة أخرى، هنأ أحمد عز محمد إمام على بدء تصوير فيلمه الجديد "شمس الزناتي" قريبًا، متوقعًا نجاحًا كبيرًا للعمل قائلاً: "الفيلم هيكسر الدنيا"، وأشار عز إلى أن علاقة الممثلين والفنانين تقوم على التكامل وليس التحدي، بهدف إرضاء الجمهور، تأتي هذه التصريحات بعد شائعات سابقة في أكتوبر حول تدهور صحة عادل إمام واعتزاله، والتي نفتها مصادر من عائلته.

يُذكر أن الفيلم الجديد "شمس الزناتي" هو نسخة معاصرة من فيلم الزعيم الشهير عام 1991، ويشارك فيه محمد إمام، أمينة خليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وعمرو عبد الجليل، بتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.