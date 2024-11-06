كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة تاريخية تحمل مجوهرات الأميرة ديانا

ميرنا وليد - بيروت - تسببت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في جدل واسع بعد إطلالتها الأخيرة في حفل "LACMA Art+Film Gala" لعام 2024 في لوس أنجليس، حيث ارتدت قطعة مجوهرات تاريخية تعود للأميرة الراحلة ديانا.

المجوهرات التي اشترتها كارداشيان في مزاد "Sotheby’s Royal & Noble" عام 2023 مقابل 197.453 دولار، أثارت انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض استخفافًا بتاريخ الأميرة وذوقها الرفيع.

كانت الأميرة ديانا قد ارتدت القلادة الشهيرة في عدة مناسبات، منها حفل "بيرثرايت الخيري" في لندن عام 1987 مع فستان أرجواني من كاثرين ووكر. ويرى العديد من عشاق الموضة أن ظهور كارداشيان بهذه القطعة الشهيرة يتنافى مع مكانتها التاريخية. هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها كارداشيان الجدل بارتداء قطع تاريخية، إذ سبق لها أن ارتدت فستان مارلين مونرو الشهير في "Met Gala" عام 2022، ما أثار أيضًا انتقادات بتسببها في إتلافه.