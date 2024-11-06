بكلمات من القلب.. كلوي كارداشيان تحتفل بيوم ميلاد والدتها كريس جينر

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بعيد ميلاد والدتها كريس جينر من خلال مجموعة صور تجمعهما منذ الطفولة وحتى اليوم بالإضافة إلى مواقف مميزة تجمعهما، وعلقت كلوي على المنشور بكلمات من الحب و التقديب قائلةً: "الغناء بأعلى رئتي "عيد ميلاد سعيد يا أمي !!" لا توجد كلمات يمكن أن تعبر بشكل كامل عن مقدار ما تعنيه بالنسبة لي، لكنني سأحاول، لأنك تستحق أن تعرف.

منذ اليوم الأول، كنت عالمي، صخرتي، أعظم مصدر للحب. (مع والدي) أمي بدونك لا يوجد شيء أنت كل شيء بالنسبة لي وأكثر من ذلك بكثير! لقد علمتني الكثير - كيف أحب دون قيد أو شرط، وكيف أكون قوياً حتى عندما تبدو الأمور مستحيلة، وكيف تظهر التعاطف حتى عندما لا ترغب في الضحك. حكمتك، ​​وحماسك للحياة، وحبك هي الصفات التي أحبها أكثر. مما لا أستطيع التعبير عنه. لا يوجد عالم أو حياة لا تضعك فيها بجانبي. أنت تجعل كل لحظة أقضيها معك لا تنسى! أنت تجعل الحياة تستحق العيش! أنت تذكرني أن كل يوم من أيام الحياة هو احتفال! أنت تذكرني بأن أعيش وليس مجرد الوجود. أنت تذكرني بالرقص بقدر ما أستطيع. أنت تجعلني أصدق أنني أستطيع فعل أي شيء في أي وقت وتجعل الحياة تبدو رائعة جدًا! إلى الأم الأكثر نكرانًا للذات، والجمال، واللطف، والمحبة على هذا الكوكب - عيد ميلاد سعيد !!مارتيني ضخم تحياتي لأكبر إلهام لي، ملكة عالمي!! مارتيني تحية لحياة كل حفلة، للمرأة التي تجعلني أضحك حتى أبكي. حارس البوابة لكل ما هو مقدس ومميز! حاملنا السري، حل المشكلات، نبض قلبي، أستاذي، مكاني الآمن، أفضل صديق لي! حياتي كلها! عالمي! جاري مدى الحياة عيد ميلاد سعيد يا أمي !!!".

