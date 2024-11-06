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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يزور مقر جريدة ”الخليج 365” لتعزيز التعاون الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 06:25 م
تضمن الوفد كلاً من القس يشوع بخيت الأمين العام للمجلس؛ وكنن بهيج رمزي رئيس اللجنة التنفيذية؛ ومايكل فيكتور رئيس لجنة الإعلام؛ إلى جانب ممثلين عن مختلف لجان المجلس؛ ضم الوفد ممثلين عن عدة لجان، حيث شارك عن لجنة الكهنة والرعاة: القس بطرس فؤاد والأب يوحنا سعد، وعن لجنة المرأة حضرت ماري يونان، بينما مثلت ريما السيقلي لجنة الإعلام.
كان في استقبال الوفد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، وعلا الشافعى رئيس التحرير، ومحمد أحمد طنطاوى مدير تحرير الخليج 365 وكامل كامل رئيس قسم السياسة باليوم السابع، ومحمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة بالجريدة.
بدأت الزيارة بكلمة ترحيب، ثم قام الوفد بجولة في صالة التحرير للتعرف على آليات العمل وأقسام الجريدة، بما في ذلك آلية عمل تلفزيون الخليج 365 وما شهده من تطور في تغطياته الإعلامية.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم الخليج 365 من قبل مجلس كنائس مصر تقديرًا لجهودها الإعلامية المتميزة، مع التأكيد على تطلعات المجلس لمزيد من التعاون في المستقبل لخدمة الوطن والمجتمع.
جانب من الندوة
ندوة مجلس كنائس مصر باليوم السابع
ندوة مجلس كنائس مصر فى الخليج 365
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