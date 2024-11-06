شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يزور مقر جريدة ”الخليج 365” لتعزيز التعاون الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من مجلس كنائس مصر ، مقر جريدة ”الخليج 365” في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية، وتأكيد الدور المشترك في نشر الوعى وتوطيد أواصر الحوار البنّاء لخدمة المجتمع المصري.

تضمن الوفد كلاً من القس يشوع بخيت الأمين العام للمجلس؛ وكنن بهيج رمزي رئيس اللجنة التنفيذية؛ ومايكل فيكتور رئيس لجنة الإعلام؛ إلى جانب ممثلين عن مختلف لجان المجلس؛ ضم الوفد ممثلين عن عدة لجان، حيث شارك عن لجنة الكهنة والرعاة: القس بطرس فؤاد والأب يوحنا سعد، وعن لجنة المرأة حضرت ماري يونان، بينما مثلت ريما السيقلي لجنة الإعلام.

كان في استقبال الوفد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، وعلا الشافعى رئيس التحرير، ومحمد أحمد طنطاوى مدير تحرير الخليج 365 وكامل كامل رئيس قسم السياسة باليوم السابع، ومحمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة بالجريدة.

بدأت الزيارة بكلمة ترحيب، ثم قام الوفد بجولة في صالة التحرير للتعرف على آليات العمل وأقسام الجريدة، بما في ذلك آلية عمل تلفزيون الخليج 365 وما شهده من تطور في تغطياته الإعلامية.

وفي قاعة الندوات، ألقى القس يشوع بخيت كلمة أعرب فيها عن تقديره لدور الخليج 365 في نشر الوعي المجتمعي، بينما تحدث مايكل فيكتور عن أهمية التعاون الإعلامي مع المجلس لدعم القضايا الوطنية وتعزيز التوعية، وتلا ذلك نقاشات مستفيضة حول أنشطة مجلس كنائس مصر ودوره في دعم الحوار المجتمعي وبناء الإنسان.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الخليج 365 من قبل مجلس كنائس مصر تقديرًا لجهودها الإعلامية المتميزة، مع التأكيد على تطلعات المجلس لمزيد من التعاون في المستقبل لخدمة الوطن والمجتمع.

أعضاء مجلس كنائس مصر فى زيارة صالة تحرير الخليج 365

مجلس كنائس مصر فى استوديو الخليج 365

مجلس كنائس مصر فى الخليج 365

جانب من الندوة



ندوة مجلس كنائس مصر باليوم السابع