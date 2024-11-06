شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال أمام مستوطنة شيلو قرب رام الله بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال أمام مستوطنة شيلو قرب رام الله بالضفة الغربية.

فى السياق، أعلن حزب الله اللبنانى، استهداف تجمعا لجيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس جنوبى لبنان برشقات صاروخية، وأضاف: "استهدفنا برشقة صاروخية قاعدة زوفولون ‏للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا المحتلة".

ومن جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال، إنه يجب مواصلة العمليات فى لبنان بما فى ذلك توسيع وتعميق العمليات البرية.