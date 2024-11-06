شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب لبنان.. الاحتلال يدمر 37 بلدة وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير لبناني يوم الثلاثاء، بأن 37 بلدة جنوبية لبنانية سويت بالأرض جراء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرًا كاملًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يعمل جيشه على تفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها".

وأضافت أن "أكثر من 37 بلدة سويت بالأرض، وجرى تدمير منازلها، وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرًا كاملًا"، موضحة أن هذا يحدث في منطقة في عمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان.

تدمير 29 قرية ومدينة

وقال محمد شمس الدين الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات"، إن "نحو 29 قرية ومدينة تمتد على طول 120 كيلومترًا من الناقورة غربًا إلى شبعا شرقًا، دمرت معظمها بشكل كلي".

وأضاف أن "عدد الوحدات السكنية المدمرة هناك يبلغ نحو 25 ألف وحدة".



وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.