شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" و"الأونروا" تحذران من مخاطر صحية متزايدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" سيضاعف معاناة سكان غزة ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض والمشاكل الصحية، مشددًا على أنه لا يوجد بديل "للأونروا".

جاء ذلك بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي على قانونين يمنعان نشاط "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إعلانها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم علاقتها بالوكالة.

من جانبه أوضحت المتحدثة باسم "الأونروا" لويز ووتريدج، أن أكثر من مليوني شخص يعتمدون على مساعدات الوكالة التي قدمت طحينًا لما يقارب 1.9 مليون شخص، وأكثر من 6.1 ملايين استشارة صحية، إلى جانب دعم نفسي لأكثر من 510,000 طفل.