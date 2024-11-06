شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 مدنيا جراء الغارات العدوانية الإسرائيلية على منطقة برجا بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات العدوانية الإسرائيلية على منطقة برجا بالجنوب اللبناني أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد خمسة عشر من المدنيين اللبنانيين.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت على لبنان واستهدفت مناطق: "كونين وبيت ياحون والنون ويحمر الشقيف والبيسارية وقعقعيا الصنوبر وكفر كلا بالجنوب اللبناني".