شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى نائب رئيس بلدية شتوتجارت الألمانية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور الكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية والتكامل والصحة على هامش المنتدى الحضرى العالمى.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة و مدينة شتوتجارت الألمانية والتي ترتبط مع القاهرة باتفاقية توأمة منذ عام 1979.

وأكد محافظ القاهرة على عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين مصر وألمانيا ، مشيرًا إلى أنه سبق وسافر إلى المانيا في 2014 بدعوة من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، وتفقد عددًا من المدن الألمانية الكبرى وهى برلين وفرانكفورت وشتوتجارت، واطلع على النهضة الصناعية الألمانية.



ومن جانبها، عبرت د. الكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الإجتماعية والتكامل والصحة عن اعتزاز مدينتها بالصداقة مع محافظة القاهرة ورغبتها فى تعزيز التعاون معها في كافة المجالات ، كما قدمت دعوة لمحافظ القاهرة لزيارة شتوتجارت قريبًا.



كما التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، د. الكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الإجتماعية والتكامل والصحة على هامش المنتدى الحضري العالمي .

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة و مدينة شتوتجارت الألمانية والتى ترتبط مع القاهرة باتفاقية توأمة منذ عام 1979.

وأكد محافظ القاهرة على عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين مصر وألمانيا ، مشيرًا إلى أنه سبق وسافر إلى المانيا في 2014 بدعوة من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، وتفقد عددًا من المدن الألمانية الكبرى وهي برلين وفرانكفورت وشتوتجارت، واطلع على النهضة الصناعية الألمانية.



ومن جانبها، عبرت د. الكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الاجتماعية والتكامل والصحة عن اعتزاز مدينتها بالصداقة مع محافظة القاهرة ورغبتها فى تعزيز التعاون معها في كافة المجالات ، كما قدمت دعوة لمحافظ القاهرة لزيارة شتوتجارت قريبًا.