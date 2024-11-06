رحمة رياض برفقة شقيقتها نعمة.. وجمالهما حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض برفقة شقيقتها الإعلامية العراقية نعمة رياض، ولفتتا الأنظار بجمالهما وأناقتهما.

وشاركت رحمة الجمهور صورة لها مع نعمة، عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "وأخيراً".

وكان فاجأ شادي الشمالي، شقيق نجم برنامج ستار أكاديمي رامي الشمالي، الذي توفي في حادث سير قبل سنوات عديدة، الفنانة رحمة رياض التي كانت زميلة وصديقة شقيقه في البرنامج، بصعوده على المسرح للاشتراك في برنامج "إكس فاكتور".

وفور صعوده إلى المسرح تذكرته رحمة، وكشفت للفنان راغب علامة والفنان فايز السعيد، أنها تعرف شادي منذ أن كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وتأثرت خلال حديثها عن رامي، وخلال غناء شادي، كما بدت علامات التأثر واضحة على راغب وفايز.

وبعد أن أنهى وصلته الغنائية، أعطت اللجنة 3 "نعم" لـ شادي، على أمل أن يحقق حلمه وحلم شقيقه الراحل.

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