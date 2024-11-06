عمرو يوسف بصورة له من مرحلة الطفولة

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الممثل المصري عمرو يوسف بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، اذ تألق في الكثير من الأعمال التمثيلية، نعرض لكم اليوم صورة له تعود الى مرحلة الطفولة كان قد تداولها الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



على صعيد آخر تحدث عمرو يوسف مؤخرا عن التجربة التي يخوضها برفقة زوجته الممثلة السورية كندة علوش، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

وأشار عمرو يوسف خلال حديثه، إلى أن الفترة التي بدأت زوجته فيها بخوض العلاج كانت صعبة على كلاهما، إلا أنهما قرارا مواجهتها للوصول إلى الشفاء.

وجاء حديثه خلال مقابلة ضمن برنامج "الراديو بيضحك".

