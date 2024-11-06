ياسمين صبري ونيقولا معوض للمرة الأولى سوياً.. وهذه تفاصيل العمل

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الأولى، يشارك الممثل اللبناني نيقولا معوض البطولة إلى جانب الممثلة المصرية ياسمين صبري، وذلك بمسلسل "ضل حيطة"، الذي سوف يعرض في شهر رمضان عام 2025.



وتدور أحداث العمل المؤلف من 30 حلقة، في إطار إجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين شخصية ربة منزل تمر بتحولات كثيرة، وتواجه أزمات متعددة في حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثلون ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، غفران محمد وأحمد سليم، تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج إبراهيم فخر.

وكانت ياسمين صبري قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة، من إطلالة لها في إحدى الفعاليات التي تركز على عالم الموضة والأزياء.

وظهرت ياسمين بإطلالة ملفتة خطفت فيها الأنظار، إذ ارتدت بدلة باللون الأسود، من تصميم دار "Dolce & Gabbana".

جاءت البدلة مصنوعة من الدانتيل الأسود، ومزينة بأزرار لامعة. وبلغ سعر الجاكيت الخاص بالبدلة 4000 دولار، أي ما يعادل 203 آلاف جنيه مصري، وارتدت بنطلون من نفس القماش والتصميم، بلغ سعره 1555 دولار، أي حوالى 83 ألف جنيه مصري.