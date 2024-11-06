الامارات | "أنت مجنون" وألفاظ بذيئة من لاعبي مدريد لحكم مباراة ميلان!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهان البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني حكم مباراة فريقه مع ميلان الإيطالي، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فادحة للفريق الملكي بنتيجة 1-3.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية قال للحكم أكثر من مرة: "أنت مجنون!"، فيما رصدت الكاميرات صدور ألفاظ بذيئة تجاه الحكم، دون أن يتم معاقبتهما.

وكان الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش قد تعرض لانتقادات طوال فترة المباراة أكثرها من جانب فينيسيوس ومواطنه ميليتاو وكذلك الانجليزي جود بيلينغهام الذين عبروا عن غضبهم من القرارات التحكيمية بطريقة مثيرة للجدل خلال المجريات الأمر الذي أثر سلباً في أداء ريال مدريد نتيجة التوتر والتشتت الذهني.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الـ17 على لائحة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط من أربع مباريات.

ويمر "الميرينغي" بمرحلة صعبة للغاية في الموسم الحالي بتعرضه للهزيمة الثانية خلال أربع مباريات في دوري الأبطال وقبلها تلقى هزيمة مدوية أمام برشلونة برباعية نظيفة الأمر الذي يعجل في رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في حال لم يتمكن من تصويب الأمور الفنية في الفريق.