أحمد سعد يعود إلى المسرح بعد الجراحة وسط تفاعل كبير من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب لفترة بسبب عملية جراحية خضع لها أخيراً، عاد النجم أحمد سعد ليقف على خشبة المسرح في أول حفل يحييه وسط استقبال حماسي من جمهوره ومحبيه.

وتمكن المطرب المصري من تقديم مجموعة كبيرة من أغانيه بأداء قوي يعكس إرادته الصلبة في تخطي الصعوبات والتحديات الصحية التي واجهته في الفترة الأخيرة.

وبدا أحمد سعد بعد غياب نحو أسبوعين في صور نشرها على “إنستغرام” وكأنه خسر بعضاً من وزنه، وكعادته تفاعل مع الجمهور خلال الحفل وتحدّث معهم بعفويته المعهودة، مرحّباً بالجميع ومؤكداً: “أنا في فترة التليين، بقالي فترة باخد إجازة بس قررت أرجع أغني. الناس عاملة إيه مفرفشين ولا إيه؟ الناس لذيذة ولا إله”، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

واختار سعد لهذا الحفل الخاص بدلة مموّجة باللون الأسود بقصّة واسعة وفضفاضة ونسق معها “توب”سوداء كبديل عن القميص الكلاسيكي للبدلة الرسمية، ونسّق معها حذاء رياضياً ضخماً باللون الأسود، وتزيّن بقلادة فضية ضخمة على شكل سلسلة. واعتمد الشعر الأشقر في إطلالته الأخيرة.

وتفاعل الجمهور بحماسة مع الظهور الأخير لأحمد سعد وعودته الى الساحة الفنية وإحياء الحفلات بعد فترة من الراحة بسبب عملية جراحية، وتمنّوا لها دوام النجاح والصحة وعبّروا عن دعمهم الدائم له.