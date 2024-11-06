بعدما جذبت الأنظار.. محامية جوني ديب تحسم جدل علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المحامية كاميل فاسكيز عن سبب عدم مواعدتها الممثل الأميركي جوني ديب في فترة وكالتها عنه خلال محاكمة التشهير التي أقامها ضد طليقته أمبر هيرد.

وفي مقابلة مع “إكسترا”، أكدت فاسكيز، التي أمضت أربع سنوات في العمل على قضية ديب ضد هيرد، أن الشائعات التي انتشرت عام 2022 عن وجود علاقة عاطفية تجمعها بديب “لا أساس لها من الصحة”.

وقالت فاسكيز (40 عاماً) عندما سُئلت عن مواعدة نجم فيلم “قراصنة الكاريبي” (Pirates of the Caribbean): “لن أفعل ذلك أبداً. دعوني أسجّل هنا. لم أواعد جوني ديب أبداً، ولن أواعد جوني ديب أبداً. أعتقد أنه شخص محبوب… لكنه ليس نوعي المفضل”.

وصرحت فاسكيز بأنها أدركت أنها وديب مختلفان تماماً منذ البداية، قائلة: “أتذكر أنني، ربما بعد 30 أو 40 دقيقة من حديث جمعنا، مررت بتجربة الخروج من الجسد والنظر إليه وفكّرت: “إنه ينظر إلى العالم بشكل مختلف تماماً عمّا أفعل”. إنه بالتأكيد يستخدم جزءاً مختلفاً من دماغه، إنه فنان”.

وذكرت فاسكيز أنها لم تشاهد “حتى يومنا هذا” دور ديب “الكابتن جاك سبارو” في سلسلة أفلام القراصنة الشهيرة، ولم تعرفه إلا من خلال دوره في فيلم “ربما شوكولاتة؟”.

وقالت المحامية في مقابلة سابقة لموقع “بيبول”، بعد انتشار شائعات علاقتها بديب: “إنها تهمة غير أخلاقية يتم توجيهها. إنه تحيّز جنسي. إنه لأمر مؤسف ومخيّب للآمال، لكنه في الوقت نفسه يأتي مع مرور الوقت. لا يمكنني القول بأنني كنت متفاجئة إلى هذا الحد”.

وتابعت: “أنا أهتم كثيراً بعملائي، ومن الواضح أننا أصبحنا مقربين من بعضنا البعض. ولكن عندما أقول نحن، إنني أعني الفريق بأكمله، وبالطبع هذا يشمل جوني. وأنا كوبية وكولومبية. أنا حسّاسة. ماذا تريدني أن أقول؟ أنا أعانق الجميع. ولا أخجل من ذلك”.

يذكر أن فاسكيز تصدّرت عناوين الصحف بسبب خطها الصريح في الاستجواب خلال محاكمة التشهير التي أقامها ديب ضد هيرد، والتي بدأت في 11 نيسان (أبريل) 2022 وانتهت في 27 أيار (مايو) 2022.