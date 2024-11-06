عاصي الحلاني يغني لـ”أيقونة الشرق”.. بيروت تحت العدوان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة تعكس عمق ارتباطه بوطنه وتضامنه مع الشعب اللبناني، نشر النجم اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو مؤثر عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في “إنستغرام”، أعاد من خلاله التأكيد على دعمه المتواصل للبنان الذي يواجه موجة متكررة من الاعتداءات الإسرائيلية.

ويُظهر الفيديو الذي شاركه الحلاني مشاهد لدمار واسع النطاق ألحقته الاعتداءات الإسرائيلية على بعض المناطق اللبنانية، مُسلطًا الضوء على معاناة الأهالي والأضرار البالغة التي طالت المباني والممتلكات. وأرفق الحلاني الفيديو بمقطع من أغنيته الشهيرة “بيروت”، التي تُعتبر رمزًا لحبه العميق لوطنه وتعبيرًا عن فخره بالصمود اللبناني.

تقول كلمات أغنية “بيروت”: “من مشرق الحب لألاء..لألاء.. لفــاتنتي يحيط جيدك يـا..يا..يا أيقونة العـرب فالشوق يضني فؤادي كلما ابتعدت.. كلما ابتعدت عينـاي عنك”.

وقد حظي هذا المقطع بتفاعل واسع من جمهوره ومتابعيه، الذين شاركوا عاصي مشاعر الحزن والألم تجاه ما تشهده البلاد، معبرين عن تقديرهم لحرصه المستمر على إظهار دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في أوقات المحن.