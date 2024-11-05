شكرا لقرائتكم خبر عن أول مرة قابلته كان عندى 16 سنة.. اعرف قصة نرمين الفقى مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة نرمين الفقى دائما جمهورها بصور من حياتها اليومية وكواليس التصوير وسفرياتها والمهرجانات التى تحضرها، لكن فاجأت كل متابعيها بصور مع والدها لأول مرة عبر حسابها على إنستجرام.

وتحدثت نرمين فى لقاء مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم، عن والدها وأنها لم تلتقى به حتى عمر الـ16 عاما، وقالت وقتها: "عشت مع جدى وجدتى، وكنت طفلة صغيرة لما كبرت وعرفت إن والدى ووالدتى مطلقين وهو مسافر خارج مصر، جلست 16 سنة لم أشاهد والدى، وفي سن الـ16 كان بداية مرض والدتي بورم فى المخ".

وتابعت نرمين: "كان لابد من سفر والدتي إلى الخارج لإجراء عملية، وكنت في ثانوية عامة وعشت وقتها مع عمتي، التي أعطتني كمية كبيرة من الحب والعطاء، وبالصدفة حضر والدي من بلجيكا وشاهدت والدي لأول مرة وحاوطنى بحبه الكبير وربنا يديله صحة وطول العمر، آخر كام سنة بقى جوايا ليه حب كبير، واستطعت أن أتجاوز ذلك الموقف مع والدى، في البداية اقتربت منه كصلة رحم، لكنه استطاع أن يحببني فيه مع الوقت وأعطيته كل حبى".

وقدّمت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.



نرمين الفقى و والدها



نرمين الفقى و والدها