العثور بعد 70 عاماً على شخص إختطف وهو طفل وأمه ماتت ولم تفقد الأمل برؤيته

ميرنا وليد - بيروت - فُقد طفل في السادسة من عمره يدعى لويس أرماندو ألبينو حين كان يلعب في ساحة في كاليفورنيا عام 1951.

وتم العثور عليه بعد مرور حوالي 70 عاماً. وفي التفاصيل أن إبنة شقيق لويس قامت بمساعدة الشرطة بالبحث عن عمها وإستعانت بصور قديمة وقصاصات جرائد. وتبين أن سيدة أوهمت الطفل لويس حين كان يلعب مع شقيقه الأكبر منه أنها ستشتري له الحلوى وقامت بإختطافه وإهتمت به عائلة ربته مثل إبنها الحقيقي. وتوفيت والدته عام 2005 ولم تفقد يوماً الأمل بالعثور عليه على قيد الحياة.