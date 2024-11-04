يوري مرقدي يطلق أحدث أعماله الغنائية.." توكسيك "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني يوري مرقدي أغنيته الجديدة بعنوان "توكسيك"، التي تتناول تأثير العلاقات السامة على حياتنا وتدعو المستمعين إلى مواجهة هذه التجارب المؤلمة واستعادة قوتهم. تتميز الأغنية، التي كتبها ولحّنها ووزعها مرقدي بنفسه، بعمق عاطفي يجسد التعقيدات التي يعيشها من مروا بعلاقات مؤذية، حيث تعبر عن الصراعات الداخلية التي يخوضها الإنسان في مثل هذه الظروف، وأشار مرقدي إلى أن "العلاقات السامة قد تهدد حياتنا وتدفعنا للتساؤل عن ذواتنا، لكن التعبير عن هذه التجارب من خلال الفن هو طريقتي لمواجهة تلك المعارك".

يعتبر يوري أن أغنية "توكسيك" هي أحدث أعماله التي تتجاوز الحدود التقليدية للأغنية، لتصبح دعوة للتحرر والقوة.



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