شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدرية يصور فيلم "the place in between" فى ولاية شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان المصري العالمي سيد بدرية حالة من النجاح الكبير بعدما حصد جائزة البافتا الشهيرة عن فيلمه "Jellyfish And Lobster"، ليواصل رحلته بتقديمه لبطولة عمل سينمائي جديد يتم تصويره هذه الفترة في ولاية شيكاجو يحمل اسم "the place in between"، الذى سيطرح عالميًا في شهر مارس من العام المقبل 2025. وعن تجربة فيلمه الجديد the place in between كشف بدرية قائلاً: "أقدم شخصية تدعى يوسف وهو ثري مصري من أصل قبرصي عاشت أسرته في مدينة بورسعيد يسافر إلى أمريكا بعد مكالمة من أقاربه هناك بسبب مشاكل في الورث، إلا أنه يفاجئ بأن نجل عمه الذي يشاركه الورث يعاني من مرض الزهايمر، ليدخل في العديد من الصراعات بسبب القوانين الأمريكية واختلافها مع تقسيم الورث على الطريقة الإسلامية أو المصرية عمومًا". وأشار بدرية قائلاً: "إن العمل يضم عددًا كبيرًا من النجوم الكبار على مستوى المسرح فى مدينة شيكاغو ومنهم الممثلة أوبل والعمل من إخراج مارك راسكو وهو مصمم أزياء أيطالي شهير" .

سيد بدرية

الفنان سيد بدرية

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز