"مكنتش أتخيل النهاية دي".. ما بين الغموض والتشويق والجريمة طرح الإعلان الرسمي لمسلسل رقم سري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - في أجواء سيطر عليها الغموض والتشويق والإثارة والجريمة، تم الترويج لمسلسل "رقم سري"- الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة- من خلال مشاركة الإعلان الرسمي للمسلسل، استعداداً لطرحه قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية.

الإعلان الرسمي لمسلسل "رقم سري"

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أزاحت منصة "Watch it" الستار عن الإعلان التشويقي الأول، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، الإعلان الرسمي للمسلسل، وعلَّقت عليه كالتالي: "الإعلان الرسمي لمسلسل رقم سري قضية جديدة من عالم صوت وصورة قريباً على Watch it".

تدور أحداث المسلسل حول فتاة في منتصف الثلاثينيات تُدعى ندى عشماوي، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط حسين محمود التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، نادين، أحمدالرافعي، رامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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قصة "صوت وصورة"

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وناقش مسلسل "صوت وصورة" مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.

مسلسل "صوت وصورة" الجزء الأول، شارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع، كلٌّ من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين. وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

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