الشرطة تُحيل ملفاً يتضمن اتهامات جنـ سية ضد راسل براند إلى هيئة الإدعاء العام

ميرنا وليد - بيروت - أحالت الشرطة ملفاً يحتوي على مزاعم جرائم جنـ سية ضد النجم العالمي راسل براند إلى هيئة الادعاء العام، بعد تحقيق مشترك أجرته صحيفة "التايمز" و"صنداي تايمز" وبرنامج "ديسباتشز" على القناة الرابعة.
الملف يتضمن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والإساءة العاطفية، وقيل إن الجرائم المزعومة وقعت بين 2006 و2013.
براند نفى جميع المزاعم، مؤكداً أن جميع علاقاته كانت "بالتراضي التام"، وتقوم هيئة الادعاء الآن بمراجعة الأدلة لتحديد إمكانية توجيه اتهامات جنائية، فيما أكد مفتش المباحث آندي فورفي استمرار التحقيقات والتزامهم بدعم الضحايا المحتملين.
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