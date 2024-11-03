طارق لطفي يفجع بوفاة أقرب الناس إليه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري طارق لطفي عبر حسابه عن وفاة والد زوجته، وكتب قائلاً: "توفى إلى رحمة الله تعالى حماي العزيز والد زوجتي، ربنا يرحمه ويغفر له".
يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي هو فيلم "السيستم"، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وبطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق، إلى جانب ضيوف شرف مثل ميس حمدان، نهى عابدين، ورانيا منصور، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت، ويعد "السيستم" عودة لطفي إلى السينما بعد غياب دام أربع سنوات منذ آخر أفلامه "122"، الذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود وأمينة خليل، وجاء الفيلم بإخراج ياسر الياسري وتأليف صلاح الجهيني في إطار من الرعب والتشويق.
ويصور الممثل المصري طارق لطفي في هذه الأيام الجزء الثاني ممن مسلسل العتاولة .
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