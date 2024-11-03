أبرزهم يسرا وميرفت أمين .. النجوم في عزاء مصطفى فهمي

النجوم في عزاء مصطفى فهمي على رأسهم يسرا

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مرض مصطفى فهمي

آخر أعمال مصطفى فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - انطلق منذ قليل عزاء الفنان الراحلفي مسجد عمر مكرم، الذي رحل عن عالمنا فجر يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ 77عاماً، بعد صراع قصير مع مضاعفات ورم في المخ أصيب به في شهر أغسطس الماضي.حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنانومواساة شقيقه الفنان حسين فهمي، وعلى رأسهم الفنانةوالتي حرصت على تقديم واجب العزاء للفنان حسين فهمي واحتضانه ومواساته في شقيقه الراحل مصطفى .كما شهد العزاء حضور ميرفيت أمين، ليلى علوي، أحمد سعيد عبد الغني، والمستشار محمد شيرين فهمي، عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لطيفة، شريف عرفة، محمد حفظي، محمود قابيل، تامر عبد المنعم، وغيرهم الذين جاؤوا لمواساة حسين فهمي في عزاء شقيقه الراحل مصطفى فهمي.وكان الفنانأول المتواجدين في عزاء الفنان حسن يوسف أمس 2 نوفمبر ليواسي أبناءه، وكان توفي شقيقه الفنان مصطفى فهمي بعد يوم واحد فقط من وفاة حسن يوسف، وقد بدا عليه الحزن الشديد والأسى.تعرّض الفنانلوعكة صحية في شهر أغسطس الماضي، دخل على أثرها أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ. وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، غادر المستشفى عائداً إلى منزله لاستئناف العلاج، وسط توقعات بابتعاده طويلاً عن المشاركة في أيّ عمل فني.يذكر أن آخر أعمال، كان فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته، خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.يمكنكم متابعة في مقابلة سابقة.. مصطفى فهمي يكشف سبب مشاركته لشقيقه حسين بعمل واحد فقط

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