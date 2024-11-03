أرباح بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجين على إنستغرام 2.5 مليون ليرة في 15 ثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - الثنائي التركي الشهير، والذي تخطت شهرتهما نطاق تركيا، ووصلت عالميًا، بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجين، دائمًا ما نسمع عن ثروتهما الضخمة، نظرًا لأنهما من أشهر ممثلي جيلهما، كما يعدان ضمن الممثلين الأعلى أجرًا، ولكن ما يميز الثنائي أنهما يستغلان هذه الثروة في الاستثمارات، وعلى وجه التحديد العقارات، وعليه رفع الثنائي من أجرهما في ما يخص إعلانات السوشيال ميديا.

بوراك وفهرية ضمن الأعلى أجرًا على السوشيال ميديا

https://www.instagram.com/p/C5xwqnQqiOO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5xwqnQqiOO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5xwqnQqiOO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نشرت الصحيفة التركية en son haber، تقريراً يُفيد بأن بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجين، ضمن أكثر الممثلين الأتراك الذين يحصلون على أجور ضخمة في الإعلانات، قد تضاهي أجورهما في المسلسلات والأفلام، و يستثمران تلك الأموال الطائلة في العقارات.

وعلم أن بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين يحصلان على 2.5 مليون ليرة تركية مقابل منشور وقصة مدتها 15 ثانية على إنستغرام.

ويذكر أن الثنائي، الذي قام ببناء 4 فيلات فاخرة في بودروم، تبلغ قيمة كل منها 60 مليون ليرة تركية، قاما مؤخراً بشراء منزلين آخرين، ودفع 2 مليون و350 ألف دولار للمنزل الأول و4 ملايين و250 ألف دولار للفيلا الثانية.

قد ترغبين في معرفة فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت يشاركان ابنهما حفله المدرسي.. والجمهور: "ولادة نجم جديد"

قصة زواج بوراك وفهرية

https://www.instagram.com/p/C7OVXbHKzJO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7OVXbHKzJO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7OVXbHKzJO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بوراك أوزجيفيت الذي أخذ صيتاً واسعاً في عالم الفن التركي مؤخراً؛ بل وصل صيته خارج بلاده، وُلد في ديسمبر 1984 بمدينة إسطنبول، وتخرّج في قسم التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة في جامعة مرمرة. اتجه في البداية لعالم الأزياء، وصُنف كأفضل عارض أزياء في تركيا عام 2003. وفي عام 2006 دخل عالم التمثيل عن طريق مسلسل «Eksi» ولقي قبولاً كبيراً وقتها، ثم انطلق بعدها في هذا المجال.

تعرّف بوراك على فهرية أفجين من خلال أول عمل يجمعهما، وهو مسلسل «طائر النمنمة» عام 2013، والذي حقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه. وكانا يقومان بأدوار البطولة، وتحولت قصة الحب بينهما في المسلسل إلى حقيقة، وتزوّجا عام 2017، وأنجبا ابنهما الأول كاران في أبريل 2019، والثاني كرم في يناير 2023.

أفجين من أم شركسية وأبٍ تركي، عاشت في ألمانيا ودرست علم الاجتماع لمدة عام هناك، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها في سن التاسعة عشرة، حيث درست التاريخ في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول، وتخرجت عام 2014، ودخلت عالم التمثيل من خلال مسلسل «الأوراق المتساقطة».

ويُذكر أن أفجين بعد إنجابها ابنها الثاني، ابتعدت عن التمثيل لفترة طويلة بسبب رغبتها في التفرُّغ للاهتمام به بنفسها مثلما فعلت مع كاران. واكتسبت وزناً زائداً أثناء حملها، ولكن سرعان ما خسرته بعد الحمل مباشرةً، واستعادت رشاقتها في شهور قليلة؛ مما جعلها محط أنظار الجميع.

للمزيد من الأخبار: نجمات تركيات خطفن أنظار العالم بجمالهن في الأعوام الماضية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».