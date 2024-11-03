شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين وأحمد سعيد عبد الغنى وعمر عبد العزيز فى عزاء مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين والفنان أحمد سعيد عبد الغني، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان ميدو عادل، على تقديم واجب العزاء فى الراحل مصطفى فهمي، والذي وافته المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض، كما حرصت الفنانة يسرا والفنانة ليلى علوي والفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود كذلك على تقديم واجب العزاء.

‎وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

‎ودخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

‎ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.