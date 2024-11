شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص للأفلام الصينية بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إقامة برنامج خاص بعنوان حدود الصين السينمائية: الخيال العلمي والدراما وما بعدها بالتعاون مع مهرجان بكين السينمائي الدولي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

جاءت قائمة الافلام التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق قبل قليل للكشف عن تفاصيل الدورة المنتظرة، كالآتي:

الحسناء | Yolo

جين لينج

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٢٩ د

رغم خسارة دو ليينج في مباراة الملاكمة، فإن شغفها باللعبة يحول مجرى حياتها.

الجزء الأول : إضطرابات في تشاوقا| Creation of the Gods I:Kingdom of Storms

وير شان

الصين | ٢٠٢٣ | روائي | ١٤٨ د

يستعين الملك بالسحر الأسود، فيما تعين السماء البطل. لمن ستكون الغلبة، القوة أم السلام؟.

الإجلاء من القرن الحادي والعشرين| Evacuate from the 21st century

لين يانج

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ٩٨ د

يخوض ثلاثة مراهقين رحلة عبر الزمن لإنقاذ العالم.

ذهب أو قرف| G for Gap

لونج في

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٠٣ د

بعد أن انهارت حياته في المدينة، يعود وودي إلى مسقط رأسه حيث تنتظره تغييرات غير متوقع

هيا نوقظ الشمس | Viva La Vida

هان يان

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٢٩ د

رحلة شفاء مليئة بالحب والقوة يخوضها شابان يعانيان من أمراض خطيرة.

فك الشيفرات | Decoded

شين سيشينج

الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٥٦ د

في أربعينيات القرن الماضي، تمكن رونغ جينغزين من فك شفرات العدو التي أنقذت بلاده.

إضاءة النجوم | Lighting up the Stars

جينججينج لي

الصين | ٢٠٢٢ | روائي | ١١٢ د

عقب إطلاق سراحه، يلتقي مدير جنازات، بمحض الصدفة، فتاة تُغير نظرته للحياة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".