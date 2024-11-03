فيفي عبده تعتذر لأسرتي حسن يوسف ومصطفى فهمي.. إليكم السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها خلال تواجدها في مطار جدة، وجهت من خلاله رسالة اعتذار لأسرتي الفنانين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي لأنها لن تتمكن من حضور العزاء.

أوضحت فيفي في الفيديو أنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لحضور حدث هناك، قائلة: “أنا آسفة جدًا أنا عندي مناسبة ومقدرتش إني أعتذر عشان أحضر الواجب بتاع العزاء بتاع زمايلي النهاردة، أنا بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة ونعيمها يارب وكان على عيني إني لازم أكون متواجدة في كل المناسبات بس غصب عني والله أنا في السعودية”.

تابعت: “زي ما أنتوا شايفين أنا لسه واصلة أنا بعتذر جدا لزمايلي وأجيلكم في الفرح والهنا إن شاء الله وتبقى آخر الأحزان، شكرا”.

يُذكر أن عزاء الفنان الراحل حسن يوسف أقيم مساء أمس، (السبت) في مسجد عمر مكرم، وحرص على حضور العزاء عدد كبير من النجوم والإعلاميين ورجال أعمال وسياسيين، فيما يقام عزاء الفنان مصطفى فهمي ماس اليوم الأحد في مسجد عمر مكرم أيضاً.