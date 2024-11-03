أحمد السقا: “شُفت الموت أربع مرات”.. وكواليس مثيرة من مسيرته الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان أحمد السقا، ضيفًا على الإعلامي معتز الدمرادش في برنامج “ضيفي”، الذي يقدمه على قناة الشرق، حيث كشف العديد من أسرار أعماله التي تذاع للمرة الأولى، مؤكداً نجاته من الموت المحقق أكثر من مرة.

قال السقا إنه لم يشعر أنه وصل إلى القمة بل يشعر بأنه “لسه مبتدئ”، مشيرا إلى أنه يشعر بالتحدي طوال الوقت، وأنه سعيد بتجربة “العتاولة” معربًا عن حبه الشديد لمدينة الإسكندرية، وأنه لم يزرها منذ فترة، مؤكدا أنه يعتبر صادق أنور الصباح مثل والده والمخرج أحمد خالد موسى بمثابة شقيقه.

وكشف السقا خلال اللقاء عن رأيه في الجيل الجديد من الممثلين، وأكد أن كل جيل له وقته وطريقته المعينة في كل شيء، مشيراً إلى وجود أشياء مستحدثة عليه وعلى جيله، مضيفا: “مصر فيها مواهب وهتطلع مواهب”.

وقال السقا إنه يحب السينما الأمريكية وهي تعتبر مصدر الدخل القومي الثاني بعد السلاح، وأمريكا صنعت تاريخًا لها من خلال السينما، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية بأنواع مختلفة، مشيرا: “السياسة موازية لصناعة السينما”.

قال “السقا” خلال اللقاء، إنه يرفض الاستعانة بدوبلير في أعماله حتى الآن مهما بلغت خطورة الدور، مؤكدًا أنه أصيب أثناء تصوير فيلم “الجزيرة” الجزء الأول.

وكشف عن كواليس تصوير فيلم “السرب”، وأكد أنه كان يسافر يوميًا إلى السويس من أجل التصوير، ومنها إلى مرسى مطروح ورأس غارب، مشيرًا إلى أن مشاهد الفيلم معظمها كانت صعبة، قائلا: “شُفت الموت أربع مرات أثناء تصوير بعض المشاهد”.

وتحدث أيضًا عن ذكرياته مع فيلم إبراهيم الأبيض، قائلًا: “فيلم إبراهيم الأبيض مكانش عنيف، ولكن كان بيلقي الضوء على مناطق موجودة، ورُحت لأهالي المناطق دي لمدة شهرين.. كنت باكل وأشرب عندهم، وهما اللي ساعدونا في التصوير وعملت معاهم معايشة”.